عدلي القيعي: الأهلي سيصبح مثل مانشستر يونايتد خلال موسمين

شدد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي علي الجهد المبذول من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتحقيق مزيد من البطولات.

وتحدث القيعي في تصريحات إعلامية وقال :"هذا الموسم تم تفادي الأخطاء التي حدثت في الأعوام السابقة، وهو ما يدل على التخطيط الجيد».

وتابع: «شغل كرة القدم أصبح أكبر من الصفقات، هناك تفاصيل احترافية تقوم بها الأندية الكبرى على مستوى العالم، وفي أقل من عامين سيكون الأهلي على نفس نظام مانشستر يونايتد الإنجليزي».

وعن حديثه علي إنضمام إمام عاشور قال: " مارسيل كولر طلب التعاقد مع إمام عاشور ومنذ الدقيقة الأولى واللاعب يفضل الانضمام للنادي الأهلي، وعندما شعرنا بأنه لن يعود للدنمارك بدأنا التفاوض معه ومع وكيل أعماله وتحدثنا مع ميتلاند الدنماركي".

في سياق متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز والتي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات البطولة التي توج الفريق بلقبها.