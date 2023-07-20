«AE Media Production» تكمل مسيرة النجاح مع «النيل للتطوير» بالتعاون معها فى مشروعات جديدة

أعلنت شركة AE Media production -إيه إى للدعاية والإعلان استمرار تعاونها القوى والناجح منذ ما يقرب من ٣ سنوات مع شركة النيل للتطوير العقارى، وهو التعاون الذى تم خلال الاحتفالية الضخمة لإعلان رعاية شركة النيل للتطوير العقارى للدورى المصرى لمدة 3 سنوات.

قال الدكتور عبدالرحمن عصام عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة AE MEDIA PRODUCTION -، إن هذا التعاون إشراقة قوية لمزيد من التعاون المثمر بين كلتا الشركتين خلال الفترة المقبلة، فهو تعاون كبير يحقق أهداف كلا الطرفين، وسيكون إبداعا قويا لشركته لإضافة المزيد من الأعمال الوثائقية والدعائية المبتكرة فى مشروعات رائدة تنفذها شركة النيل للتطوير العقارى.

وتابع دكتور عبدالرحمن عصام، أن حضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لهذا الحدث الهام يعكس حجم الفرصة القوية التى توفرها الدولة للقطاع الخاص ليكون جزءا من خطط الدولة، كما أنها تحقق المردود الدعائى والبصرى القوى لشركة النيل التطوير العقارى.

وأشار الدكتور عبدالرحمن إلى أن شركة AE Media production -إيه إى للدعاية والإعلان تستعد لتنفيذ العديد من المواد الدعائية والأفلام الوثائقية عن مشروع جديد للشركة فى التجمع الخامس، بحيث يضم الفيلم كافة المعلومات عن المشروع وتقديم صور حية من موقعة، بالإضافة إلى تضمنه تعليقات من مسئولى الشركة حول رؤيتهم لهذا المشروع غير التقليدى.

وأكد المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقارى، أن ثقتها فى توافر عناصر الإبداع والابتكار لدى شركة AE Media production -إيه إى للدعاية والإعلان يعزز استمرار التعاون معها، وخاصة مع قدرتها على تقديم أعمال مختلفة فى كل مشروع، بالإضافة إلى أن شركة النيل للتطوير حريصة على التعاون مع شركاء نجاح أقوياء فى كافة التفاصيل المرتبطة بها.