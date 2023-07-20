«المطورون العرب» تكلف «ميادس» للإشراف على إدارة الوحدات التجارية لـ«نيووم أكتوبر»

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة عن توقيع عقد شراكة مع شركة ميادس -المتخصصة فى مجال إدارة وتشغيل المراكز التجارية والترفيهية والخدمية- لتتولى الإشراف على إدارة الوحدات التجارية بمشروع نيووم أكتوبر، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء ورواد المنطقة، وتعظيم العائد الاستثمارى للمشترين.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية شركة المطورون العرب القابضة للتعاقد مع كبريات الشركات فى مجالها لضمان تقديم مستوى خدمات مميز للعملاء.

وقع عقود الشراكة، بمقر شركة المطورون العرب القابضة بمصر الجديدة، الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، ووائل شوكت الرئيس التنفيذى لشركة ميادس.

وبموجب الشراكة، ستتولى شركة ميادس لإدارة الوحدات التجارية، الإشراف على عملية التشطيب والتجهيز للوحدات التجارية بمشروع نيووم أكتوبر، وحق التعاقد والتشغيل والتطوير والإدارة والتسويق وتأجير المنافذ التجارية وحق الإعلان وجذب الرعاة بشكل حصرى، وذلك لما تتمتع به من القدرات الفنية والعملية والمهنية مما يؤهلها لأداء.