تامر حسني يشدو في مهرجان العلمين 2023 .. موعد وتفاصيل الحفل

يفتتح الفنان تامر حسني، غدًا الجمعة، الفعاليات الغنائية لمهرجان العلمين 2023، الأضخم في الشرق الاوسط، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

تامر حسني في مهرجان العلمين 2023| موعد بدء الحفل وغلق الأبواب

ومن المقرر أن يتم فتح أبواب الحفل في تمام الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً، ويمنع الخروج من المسرح طوال فترة الحفل، وغير مسموح بالكاميرات الاحترافية دون تصريح مسبق، على أن لايقل عُمر الحضور عن 10 سنوات.

مهرجان العلمين 2023| شكل مسرح حفل تامر حسني

تم تقسيم مسرح حفل تامر حسني إلى 3 فئات كما هو موضع بالصورة، على أن تكون فئة stage front standing أما المسرح مباشرةً، ويتبعها fan pit

جاءت مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالي مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من اليوم وحتى الـ 26 من أغسطس المقبل.

قائمة حفلات مهرجان العلمين 2023:

مهرجان العلمين 2023 هو الحدث الأضخم في الشرق الأوسط في مجالات الفن والثقافة والرياضة والترفيه، ويستقطب أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

نجوم عرب وعالميين في حفلات مهرجان العلمين 2023:

ومن ناحية الحفلات الغنائية التي تشغل اهتمامًا كبيرًا من رواد المهرجان، سيستقبل مهرجان العلمين أكثر من 14 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا مع مختلف نجوم الطرب عربيًا وعالميًا.

أحدث أغاني تامر حسني تاج

كانت أحدث أغاني تامر حسني من خلال “تاج”، والتي سجلت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقولك كلماتها"يا أهل الله يا اللي فوق ما تبصوا ع اللي تحت

عايزينها بكرة تروق وننسى أيام الفحت

يا أهل الله يا اللي فوق ما تبصوا ع اللي تحت

عايزينها بكرة تروق وننسى أيام الفحت

إيه اتلخبط احترت أحبطت أنا ادشملت اتخيط

إيه اتأثرت أنا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت

ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست

ومهما بنادي ع الهادي يا زبادي مش عايز أبقى يأست

يا أهل الله يا اللي فوق ما تبصوا ع اللي تحت

عايزينها بكرة تروق وننسى أيام الفحت

يا أهل الله يا اللي فوق ما تبصوا ع اللي تحت

عايزينها بكرة تروق وننسى أيام الفحت

إيه يعني تخنتي سيكا خسيتي سيكا

سابك سيكا يولع سيكا أصلا أوي، أوي، أوي

إنت حلوة أصلا أوي، أوي، أوي

خلي عندك أمل إيه أمل في السجن

أوبا عايز تبعد إبعد خلصانة يلا باي

وجودك زي عدمه فاكر نفسك واي فاي

أنا من غيرك سعيد إيه سعيد مات، يا اختي