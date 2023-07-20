بعثة الكونغ فو تسافر إلى أبيدجان للمشاركة في البطولة الإفريقية

غادرت بعثة المنتخب المصري للكونغ فو مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس للمشاركة في البطولة الإفريقية الثامنة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجاري في مدينة إبيدجان بكوت ديفوار.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إن البطولة الإفريقية الثامنة للووشو كونغ فو تشهد منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أن لاعبي المنتخب استعدوا جيدا لمنافسات البطولة الإفريقية الثامنة من خلال معسكر مفتوح ومغلق قبل موعد البطولة من أجل تكثف الجرعة التدريبية قبل السفر للمشاركة في البطولة.

بعثة مصر للكونغ فو

وتضم بعثة الفراعنة 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين في الساندا عمر ممدوح علي، محمود عاطف السيد، أحمد إسماعيل محمد، جمعة رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء رجب عوض، ياسمين سليم علي، فيما يضم منتخب الأساليب 4 لاعبين وهم يوسف محمود كمال، مروان عاطف عبد المقصود، سارة صلاح محمد، روئ خالد علي.

ويضم الجهاز الفني والإداري لبعثة المنتخب المصري للكونغ فو كابتن عماد عيسى مدرب منتخب الساندا، كابتن رمضان محمد رمضان مدرب منتخب الأساليب، والحكم الدولي عصام سليمان، الحكم الدولي أحمد فواد، الحكم الدولي آيات سليمان حسن واللواء عصام خاطر أمين عام الإتحاد الإفريقي ورئيس لجنو التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للكونغ فو و المهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للووشو كونغ فو رئيس البعثة.