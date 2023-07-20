حالة الطقس.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس رطب مائل للحرارة في الصباح الباكر رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء وذلك حتى الثلاثاء المقبل.

الشبورة المائية

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة

وناشدت، المواطنين بضرورة عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الاحساس بإرتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة: العظمى 37، الصغرى 25.

الإسماعيلية: العظمى 39، الصغرى 25.

العريش: العظمى 34، الصغرى 24.

وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 25.

بنها: العظمى 37، الصغرى 25.

المنصورة: العظمى 37، الصغرى 25.

شرم الشيخ: العظمى 40، الصغرى 29.

أسوان: العظمى 44، الصغرى 29.

الفيوم: العظمى 38، الصغرى 26.

الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 43، الصغرى 29