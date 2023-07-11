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الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

كابل الكهرباء ينتظر ضحاياه

بوابة الوفد الإلكترونية

بسبب عيوب فى التصميم قامت الشركة المنفذة لكوبرى منطقة الثلاجة أبورجوان البحرى بالبدرشين بترك الكابلات الكهربائية العمومية بدون تغطية، فى منطقة مكتظة بورش إصلاح السيارات ملاصقة لثلاجة البطاطس، نفس الأمر تكرر مع مواسير المياه العمومية، حيث تم الحفر وتركها بدون تغطية وعرضة لأى صدام وتؤدى إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.

طالب أصحاب الورش وسكان المنطقة من الشركة المنفذة الاهتمام بالأمر ولكن دون جدوى، وقد تكررت حوادث انفجارات الكابلات عدة مرات، ونحن أصحاب المحلات والورش نشعر بالرعب والخطورة بسبب تلك الكابلات الكهربائية التى تقع أمام عمارة الحاج حسين إبراهيم بدوى، لذلك نطالب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بالتدخل العاجل حفاظا على الأرواح.

توقيعات عديدة من أهالى منطقة الثلاجة بأبورجوان البحرى بالبدرشين جيزة.

الجريدة الورقية