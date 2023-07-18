عاجل
أول رد من الاتحاد الإفريقي حول قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب برلماني يكشف أسباب ارتفاع سعر البصل في الأسواق انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. بشرى سارة الديهي يطالب بإنشاء متحف يعرض الإنجازات لرفع منسوب الأمل عند المصريين.. فيديو أحم نفسك من أشعة الشمس.. القناع الواقي الحل
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الهجرة جسدت منهجا عظيما فى التخطيط والإعداد   لبناء الوطن

أوقاف بنى سويف: الهجرة النبوية جسدت منهجا عظيما فى التخطيط والإعداد لبناء الوطن

الاحتفال بالعام الهجرى
الاحتفال بالعام الهجرى فى مسجد عمربن عبدالعزيز

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لأهالي وأبناء بني سويف بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيا المولى عزوجل أن يكون عام ازدهار ورخاء على وطننا الغالى مصر وأن تسود المحبة والسلام العالم جميعا، متمنيا أن يكون هذا العام بداية جديدة وجادة لمزيد من العمل والاجتهاد لبناء الوطن والحفاظ عليه وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

txt

محافظ بني سويف ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع المجمع الصناعي

txt

تحرير 200 محضر لمخالفات تموينية في بني سويف

جاء ذلك خلال حضور المحافظ  الاحتفال بالعام الهجرى الجديد والذى نظمته مديرية الأوقاف، مساء اليوم  عقب صلاة المغرب بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام   اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والأحزاب.

بدأ الاحتفال بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم تلاها القارئ فراج أحمد ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تناول خلالها الدروس المستفادة من هجرة الرسول  صلى الله عليه وسلم  من مكة إلى المدينة، والتي كانت علامة فارقة في تاريخ الدعوة مما جعل المسلمون يعتمدونها لتقويم الدولة الإسلامية في عهد خلافة سيدنا عمرين الخطاب الخليفة الراشد الثاني، موضحا أن الهجرة جسدت منهجا عظيما فى التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله ،والتأكيد على أننا فى حاجة ماسة فى الفترة الحالية لبناء الوطن إلى العمل والاتقان فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى مصر، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية من أداء الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد.

FB_IMG_1689705777115
FB_IMG_1689705777115
FB_IMG_1689705770647
FB_IMG_1689705770647
الجريدة الورقية