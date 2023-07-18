أوقاف بنى سويف: الهجرة النبوية جسدت منهجا عظيما فى التخطيط والإعداد لبناء الوطن

الهجرة جسدت منهجا عظيما فى التخطيط والإعداد لبناء الوطن

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لأهالي وأبناء بني سويف بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيا المولى عزوجل أن يكون عام ازدهار ورخاء على وطننا الغالى مصر وأن تسود المحبة والسلام العالم جميعا، متمنيا أن يكون هذا العام بداية جديدة وجادة لمزيد من العمل والاجتهاد لبناء الوطن والحفاظ عليه وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ الاحتفال بالعام الهجرى الجديد والذى نظمته مديرية الأوقاف، مساء اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والأحزاب.

بدأ الاحتفال بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم تلاها القارئ فراج أحمد ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تناول خلالها الدروس المستفادة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي كانت علامة فارقة في تاريخ الدعوة مما جعل المسلمون يعتمدونها لتقويم الدولة الإسلامية في عهد خلافة سيدنا عمرين الخطاب الخليفة الراشد الثاني، موضحا أن الهجرة جسدت منهجا عظيما فى التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله ،والتأكيد على أننا فى حاجة ماسة فى الفترة الحالية لبناء الوطن إلى العمل والاتقان فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى مصر، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية من أداء الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد.

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