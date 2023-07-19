محمد الشناوي يرفع درع الدوري الـ43 للأهلي

رفع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي درع الدوري الـ43 للقلعة الحمراء، والذي توج به الفريق هذا الموسم، خلال مراسم التتويج عقب مباراة حرس الحدود التي أقيمت اليوم.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود بهدف لكل منهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لتصبح النتيجة 1-1.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة بأقدام اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا ليمنح الأحمر التقدم في مباراة قوية وصعبة نجح فيها فريق حرس الحدود بالحفاظ على شباكه لمدة 70 دقيقة.

وفي الدقيقة 80 من عمر المباراة تمكن فريق حرس الحدود من إدراك هدف التعادل والذي سجله خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي عن طريق الخطأ في مرماه.

الشناوي يرفع درع الدوري:

وتقدم الشناوي "قائد الأهلي" الصفوف وتسلم درع الأهلي وقام برفعه أمام اللاعبين وسط فرحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي والأجهزة الفنية والإدارية للنادي.

إمام عاشور يحتفل بالدوري مع الأهلي:

وقام إمام عاشور بالنزول إلى أرض الملعب وتقديم التهنئة للاعبي الأهلي بقلب الدوري وحرص على مشاركتهم الاحتفال، بعد ساعات قليلة من إعلان القلعة الحمراء التعاقد معه رسميًا.

وكان الأهلي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن ضم إمام عاشور بشكل رسمي من نادي ميتيلاند الدنماركي لمدة 5 سنوات في واحدة من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجيجًا في الوسط الرياضي المصري.

كما وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة دعم للاعبها الجديد إمام عاشور، بعدما هتفت له من المدرجات “إمام كل الدعم، اللي اتكسر يتلم”.