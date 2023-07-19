وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال (فيديو)

‏قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي قد تنتهي من يومين إلى ثلاثة أيام، حتى تستعيد شبكة الغاز قوتها لأن الضغط على الغاز تسبب في انخفاض بشبكة الغاز وهي التي تغذي محطات الكهرباء، وهذه الأزمة قد تنتهي بعد تخفيف الأحمال الذي يحدث خلال يومين أو ثلاثة.

وأضاف محمد شاكر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، مساء اليوم أن هناك ضغطًا كبيرًا على محطات الطاقة الكهربائية، ولكن المحطات لدينا على درجة عالية جدًا من الكفاءة، ومن ناحية قدرة الشبكة هي عالية جدًا وعلى أعلى مستوى، لكن موجة الحر الشديدة تسببت في زيادة الضغط عليها.

قدراتنا اليومية من الكهرباء 32 ألف كيلو وات

وتابع وزير الكهرباء: " قدراتنا اليومية من الكهرباء 32 ألف كيلو وات ومن المفترض أن يكون 35 ألف كيلو، مؤكدًا أننا خففنا الأحمال بنسبة 10%.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن سبب الانقطاع المتكرر للنيار الكهربائي خلال الأيام الماضية.

وقال “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم : "الغاز من ضمن العمليات الأساسية لإنتاج الوقود، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية نتج عنه زيادة استهلاك للغاز، وأدى لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء".

وأضاف أن الغاز دخل في عدة مجالات، و هذا أدى إلى ضغط على الغاز، وذلك تسبب في انخفاض ضعط الغاز في "المواسير" التي تصل إلى محطات الكهرباء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الضغط على الغاز أدى إلى قلة إنتاج الكهرباء، لافتاً إلى أن تخفيف الكهرباء حدث حتى لا يكون هناك أماكن محددة هي التي تأثرت بقلة الكهرباء المطلوبة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تخفيف الحمل سيكون على مستوى الجمهورية، مضيفاً " لا يمكن قطع الكهرباء عن المنشآت الحيوية التي تخص صحة المواطن أو المياه.

ووجه المتحدث باسم وزارة الكهرباء نصيحة للمواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء ، حتى يقل الطلب، ويستطيع الإنتاج تلبية الاحتياجات.