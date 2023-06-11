قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جارٍ الانتهاء من تشغيل أحدث مركز تحكم آلي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار شاكر خلال ندوة عن إنجازات قطاع الكهرباء بالهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيله بالكامل في أغسطس المقبل، لافتًا إلى أنه تم إنجاز العمل بنسبة بلغت 73 %.

وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل مركز التحكم الآلي بالعاصمة الإدارية:

وأضاف وزير الكهرباء، أن هناك خطة ليكون هناك منظومة تحكم ذكية لتشغيل الشبكة الكهربائية لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن، بالإضافة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية والتشغيل الآمن والاقتصادي للشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية.

الهدف من المشروع:

وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.