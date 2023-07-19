طريقة عمل كبسة الدجاج بخطوات بسيطة

تعتبر كبسة الدجاج من أطيب الأكلات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الكبسة الشهية، بخطوات سهلة وسريعة.

كبسة الدجاج

مقادير كبسة الدجاج

- صلصة الدقوس :

طماطم : نصف كوب (مبشورة)

الثوم : ملعقة كبيرة (وفلفل حار)

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع)

- لومي : 6 حبات (مجفف)

- بهارات : ملعقة كبيرة (صحيحة)

- الدجاج : 1 كيلو

- لومي : ملعقة كبيرة (مطحون)

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهار كبسة : ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الماء : 2 كوب

- الأرز طويل الحبة : 2 كوب

- الجزر : نصف كوب (مبشور)

كبسة الدجاج



طريقة التحضير



ضعي الزيت النباتي في قدر على النار، أضيفي البصل والجزر وقلبي حتى تذبل الخضار.

أضيفي اللومي المجفف والبهارات الصحيحة، وأضيفي الدجاج وحركي.

أضيفي اللومي المطحون، والبابريكا، والملح، وبهارات الكبسة، ومعجون الطماطم، وقلبي الدجاج مع المكونات.

صبي الماء، وغطي القدر، ويترك الدجاج حتى يستوي مدة 45 دقيقة.

أخرجي الدجاج من المرق، وضعيه في صينية الفرن وأدخليه الفرن حتى يتحمر.

صفّي مرق الدجاج وضعيه جانباً.

ضعي الأرز في قدر على النار، مع إضافة الجزر المبشور، وصبي مرق الدجاج المصفى فوق الأرز.

قلبي الأرز قليلاً، ثم اتركيه على النار حتى يستوي.

لتحضير صوص الدقوس: اخلطي الطماطم مع الثوم والفلفل الحار، ومعجون الطماطم، وزيت الزيتون، وقدميه بجانب الكبسة.