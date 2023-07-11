أسرة حسن شاكوش تعود إلى الفيلا وتمتنع عن تنفيذ الحكم.. بعد قرار التمكين

مازال تنفيذ قرار المحكمة بتمكين زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ريم طارق من الفيلا.

يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، وفي هذا الصدد ، امتنعت أسرة حسن شاكوش عن تنفيذ قرار المحكمة بتمكين زوجته ريم طارق من الفيلا "مسكن الزوجية".

بعد قرار التمكين .. أسرة حسن شاكوش تعود إلى الفيلا وتمتنع عن تنفيذ الحكم

وفي سياق اخر ، أكد فهد مرزوق، محامي ريم طارق، أنهم توجهوا إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قوة من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، توجهت إلى منزل الفنان حسن شاكوش، لتنفيذ قرار تمكين زوجته من مسكن الزوجية بأحد التجمعات السكنية الشهيرة، وبعد تمكينها ومغادرة الشرطة عادت أسرة حسن شاكوش من جديد إلى داخل الفيلا.

زوجة شاكوش تحصل على قرار بالتمكين

وفي وقت سابق، حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش، على قرار بتمكينها من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة 6 أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش، وتمت الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش، وتكليف قوة من قسم أول اكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين.