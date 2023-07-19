ضبط مرتكب واقعة الشروع فى سرقة مكتب بريد بالمنيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات بلاغ ورد للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بقيام أحد الأشخاص بالدخول لمكتب بريد بإحدى قرى مركز شرطة المنيا، وقيامه بإشهار سلاح ناري «طبنجة» وإطلاق أعيرة نارية لتهديد العاملين في محاولة منه لسرقة مكتب البريد وحال قيام الأمن الإداري بالتصدي له لاذ بالهرب مستقلاً دراجة نارية بدون لوحات معدنية دون الاستيلاء على أي مسروقات أو حدوث تلفيات بالمكتب.

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وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة «عامل - مقيم بدائرة المركز»، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، كما أرشد عن السلاح والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مُناظرة جثة سائق توك توك فارق الحياة في بولاق

وعلى جانب آخر، كشفت مناظرة رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة لجثة سائق توك توك تم العثور عليه مقتولا في بولاق الدكرور، عن إصابة المجني عليه بجرح طعني بالرقبة أسفر عن مفارقته الحياة.

كما تحفظ رجال المباحث على التوك توك الذي عثر بداخله غلى الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سائق توك توك، تعرض لاعتداء مما أسفر عن مقتله في الشارع.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات في كافة نشاطات الحياة اليومية.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكثفة في كافة أنحاء الجمهورية بكافة المُحافظات لضبط كافة أنواع المُخالفات وصور الخروج عن القانون.

وتهدف الحملات لضبط المُتهمين والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المُختلفة في كافة أنحاء الجمهورية وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.