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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تحذر السفن المتجة لأوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في تطور جديد للأزمة الروسية الأوكرانية، أكدت روسيا ، اليوم الأربعاء، أن أي سفينة تتجه إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو عسكرية ابتداء من الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدول المرتبطة بالسفن المتجهة إلى أوكرانيا سنعتبرها طرفًا في النزاع.

خطراً على الملاحة

في سياق متصل، أعلنت موسكو أن بعض المناطق في البحر الأسود "خطراً على الملاحة".

وحذرت روسيا أمس الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

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معسكر سري لـ فاغنر الروسية قرب حدود أوكرانيا (صور)

وواصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء، لليلة الثانية تواليًا منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث مواني يمكن لاوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا.

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