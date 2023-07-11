صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 82 ألف مريض إدمان هذا العام

يشكل الادمان خطر كبير على حياة الجميع، واليوم استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 82 ألف مريض إدمان، في اطار استقبال الحالات العملية للمرضى الذين استقبلهم الصندوق منذ بداية عام 2023 الجاري .

وفي تقرير استعرض الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، فيه الخدمات العلاجية المقدمه من خلال الخط الساخن للصندوق من خلال النصف الأول من عام 2023 ، إنه وفقًا لنتائج الخط الساخن فإن 31.83.% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي وأن 68.16 % من المتصلين لا يعملون

خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي :

ويعد التعاطي أخطر الأسباب على عدم القدرة على العمل بسبب تدهور الصحة، وكذلك يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطي المواد المخدرة، كما يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي.

ويقدم صندوق مكافحة الإدمان العديد من الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، حيث بلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.22 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.78 %، بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جاري إنشاء مراكز علاجية بمحافظات «دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية »، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.