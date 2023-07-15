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السيسي يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى وظائف خالية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. اعرف الشروط Pakistan.. مقتل جنود باكستانيين يلوح بأزمة جديدة مع الشقيقة أفغانستان
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف خالية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. اعرف الشروط

وظائف خالية
وظائف خالية

وظائف خالية.. كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن فرص عمل جديدة وحاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية.

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وذلك بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان وذلك بالمحافظات الآتية  "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان ".

الوظائف المتاحة

وأوضحت أن الراغبين في معرفة التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم يمكنهم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية.

http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/

• يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]).

 إرسال السيرة الذاتية

وأشارت إلى أنه يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي، ستكون الأولوية للأعلى تقديراً، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

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