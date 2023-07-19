قطار كابيتانو مصر يصل محافظة المنيا في ثالث محطات الموسم الثاني للمشروع

بالتعاون بين وزارة الرياضة و المتحدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار اختبارات الموسم الثاني من المشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر )، بمحافظة أسوان بملاعب نادي المنيا الرياضي بالمنيا الجديدة.



وصل عدد الراغبين في خوض الإختبارات بمحافظة المنيا عن طريق الرابط الالكتروني إلي ٦٠٠٠ لاعب من مواليد ٢٠٠٩ ، وتقام الإختبارات علي يومين ١٩ و ٢٠ يوليو الجاري.

أهداف مشروع كابيتانو مصر



يستهدف مشروع كابيتانو مصر إكتشاف افضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب الي المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.



ويشرف علي تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن وفريق عمل كابيتانو بالوزارة، بالإضافة إلي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية، الأمن، والصحة والسكان بمحافظة المنيا.