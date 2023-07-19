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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ملياردير يحتفظ بسيارة رولز رويس في شرفة شقته.. فيديو

سيارة طراز رولز رويس
سيارة طراز "رولز رويس"

 قرر ملياردير صيني أن يحتفظ بسيارته طراز "رولز رويس" التي تبلغ قيمتها حوالي 400 ألف دولار، خارج شرفته على ارتفاع شاهق في الطابق الـ 44.

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صيني يضع سيارته "رولز رويس" في شرفة شقته بالطابق الـ44

 

 ونشر الرجل مقطع فيديو، يوثق عملية رفع سيارته "رولز رويس غوست" إلى الشقة التي يملكها الملياردير الصيني في مقاطعة فوجيان التي يبلغ وزنها 2.5 طن، على جانب ناطحة السحاب، للوصول إلى الشقة الواقعة على ارتفاع 550 قدمًا.

 

 وبسبب الوزن الهائل للسيارة، اضطرت الشركة التي تقف وراء عملية رفعها، لعمل تجارب حسابية دقيقة لإتمامها بنجاح، ووُضعت السيارة في قفص حديدي مُصمم خصيصًا للعملية، واستخدمت 3 كابلات فولاذية من أجل رفعها.

 

 تم تصوير ونشره، وحظى المشهد بمشاركة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار الجدل، إذ انتقد البعض بذخ الأثرياء، وآخرين أعجبوا بعملية نقل السيارة.

 

 

 

 

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