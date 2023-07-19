ملياردير يحتفظ بسيارة رولز رويس في شرفة شقته.. فيديو

قرر ملياردير صيني أن يحتفظ بسيارته طراز "رولز رويس" التي تبلغ قيمتها حوالي 400 ألف دولار، خارج شرفته على ارتفاع شاهق في الطابق الـ 44.

ونشر الرجل مقطع فيديو، يوثق عملية رفع سيارته "رولز رويس غوست" إلى الشقة التي يملكها الملياردير الصيني في مقاطعة فوجيان التي يبلغ وزنها 2.5 طن، على جانب ناطحة السحاب، للوصول إلى الشقة الواقعة على ارتفاع 550 قدمًا.

وبسبب الوزن الهائل للسيارة، اضطرت الشركة التي تقف وراء عملية رفعها، لعمل تجارب حسابية دقيقة لإتمامها بنجاح، ووُضعت السيارة في قفص حديدي مُصمم خصيصًا للعملية، واستخدمت 3 كابلات فولاذية من أجل رفعها.

تم تصوير ونشره، وحظى المشهد بمشاركة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار الجدل، إذ انتقد البعض بذخ الأثرياء، وآخرين أعجبوا بعملية نقل السيارة.