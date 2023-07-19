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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

صيني يضع سيارته "رولز رويس" في شرفة شقته بالطابق الـ44

رولز رويس
رولز رويس

قرر ملياردير صيني، رفع سيارته من طراز "رولز رويس" إلى شرفة شقته في الطابق الـ44 بمبنى شاهق، إذ تبلغ قيمتها نحو 400 ألف دولار. 

 

ووثق مقطع فيديو العملية الدرامية التي تم فيها رفع سيارة "رولز رويس غوست" إلى الشقة التي يملكها الملياردير الصيني في مقاطعة فوجيان، وتم رفع السيارة التي يبلغ وزنها 2.5 طن، على جانب ناطحة السحاب، للوصول إلى الشقة الواقعة على ارتفاع 550 قدما، وفقا لموقع "SuperCarBlondie".

 

ونظرا للوزن الهائل للسيارة القيمة، قالت الشركة التي تقف وراء عملية رفعها إنها تطلبت تجارب حسابية دقيقة لإتمامها بنجاح.

 

كيف تم رفع السيارة؟

 

وُضعت السيارة في قفص حديدي مُصمم خصيصا للعملية، واستُخدمت 3 كابلات فولاذية من أجل رفعها.

 

تم تصوير المشهد ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظي بمشاركة كبيرة، وأثار الجدل، إذ تباينت ردود الفعل بين معجب بالعملية الغريبة، وآخر ينتقد "بذخ الأثرياء".

 

وقال أحد مستخدمي تطبيق "إنستغرام" تعليقا على الفيديو: "ما الهدف من امتلاك سيارة ذات قيمة عالية جدا إذا كنت لا تستطيع قيادتها!".

 

وقال مستخدم آخر: "عندما يكون لديك الكثير من المال، فإنه يؤثر على رأسك ولا تعرف ماذا تفعل بعد الآن. هذا كل ما في الأمر".

 

https://www.instagram.com/reel/CtWT5rXITaU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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