العفو الدولية تطالب دول غرب إفريقيا بمكافحة الفساد

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، من دول غرب إفريقيا ووسطها علي ضرورة مكافحة الفساد والكف عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

دولة غرب إفريقيا

نددت المنظمة، بـ " توقيفات وعمليات احتجاز لمدافعين عن حقوق الإنسان، يناضلون ضد الفساد في 19 دولة في غرب إفريقيا ووسطها، وصولا حتى الموت، جاءًا ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بمناسبة اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد.

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

قالت أنييس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، إن المناضلون يؤدون دورًا حيويًا في مكافحة الفساد، والدفاع تاليا عن الحقوق الأساسية، رغم دورهم المميز يتعرضون لهجمات وترهيب ومضايقات واضطهاد حين يقولون الحقيقة.

وأضافت كالامار، أن الصحفي الكاميرونى مارتينيز زوغو، من ضمن المعارضون لهجمات وترهيب ومضايقات، في 17 يناير الماضى، خطفه مجهولون وفجأة عثر علي جثته متشوه.

ونشر معلومات عن قيام سياسيين وآخرين من عالم الأعمال قريبين من الحكومة باختلاس مئات المليارات، من الفرنك الافريقي.

وفي توجو، أوقف الصحافي فردينان اييتيه في العاشر من ديسمبر 2021 بعدما اتهم عضوين في الحكومة بالفساد، وحكم عليه مع زميل له في الخامس عشر من مارس 2023 بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة قيمتها ثلاثة ملايين فرنك افريقي (4500 يورو) بتهمة “إهانة ممثلي السلطة العامة” و”نشر أخبار كاذبة”.

ودعت كالامار حكومات المنطقة “إلى إيجاد علاج لثقافة الإفلات من العقاب” التي تواصل في رأيها تغذية الفساد وتحرم الضحايا حق اللجوء الى القضاء.

وطالبت منظمة العفو الدولية هذه الدول بإقرار قوانين وسياسات وتنفيذ إجراءات بهدف “حماية نفسها بقوة” من الفساد.