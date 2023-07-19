صحة بني سويف: "إعلان أسماء الطلاب لإجراء كشف الهيئة بمدارس التمريض"

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف برئاسة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب للدخول لإجراء كشف الهيئة للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية البنين والبنات داخل المحافظة للعام الدراسي 2023/2024.

وكشفت مديرية الصحة عن مواعيد إجراء كشف الهيئة والطبي، بواقع 94 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف، إذ سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 30 يوليو والكشف الطبي يوم 3 أغسطس، و40 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، إذ سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 25 يوليو والكشف الطبي يوم 30 يوليو، و39 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، إذ سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 26 يوليو والكشف الطبي يوم 1 أغسطس، و41 طالبة بمدرسة تمريض ببا، إذ سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 26 يوليو والكشف الطبي يوم 1 أغسطس و40 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، إذ سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 31 يوليو والكشف الطبي يوم 6 أغسطس و39 طالبة بتمريض الواسطى، إذ سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 25 يوليو والكشف الطبي يوم 30 يوليو، بجانب 69 طالبًا ذكور بمدرسة باروط، إذ سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 24 يوليو والكشف الطبي يوم 25 يوليو.

وكانت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة ببنى سويف قد أعلنت عن فتح باب قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ببني سويف لعام 2023 /2024.

شروط التقدم:

شروط قبول الملف الحصول على مجموع 250 درجة بالشهادة الإعدادية.

القبول بالمدارس طبقًا للمجموع الأعلى.

يتم تحديد الحد الأدنى لكل مدرسة بعد الانتهاء من التنسيق.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، على أن يتم القبول بكل مركز على حد؛ حفاظًا على مبدأ التوطين ولا يتم القبول من خارج المحافظة.

الالتزام بكثافة الفصل المقررة 25-30 طالبًا وطالبة.

توريد 100 جنيه لصالح صندوق المدارس.

يلتزم الطالب- الطالبة المتقدم لمدارس التمريض بعمل إقرار مصدق من ولي الأمر.

التفرغ الكامل للدراسة.

ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

الالتزام بمواعيد التقدم بملفات الالتحاق بمدارس التمريض وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء هذه المدة.

الالتزام بمواعيد كشف اختبارات كشف الهيئة- اختبار القدرات_ الكشف الطبي بكل مدرسة وعدم قبول أي طالب في حالة عدم التزامه بالموعد المحدد للكشف.

فترة التقديم لمدارس التمريض من 9 /7 /2023 إلى 17 /7 /2023.

ـ الأوراق المطلوبة: ملف التقديم بعد استيفائه- حافظة أوراق بلاستيكية- صورة استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية ـ عدد 2 صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر ـ عدد 2 صورة شخصية - صورة بطاقة ولي الأمر - صورة إيصال التوريد.

- يتم الإعلان عن كشف نتيجة المرشحين لكشف الهيئة يوم 20 /7 /2023.

ثانيًا: يشترط اجتياز المتقدمين للاختبارات الآتية:

اختبار اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحاسب آلي على أن لا تقل درجة المقبولين عن 70٪ من درجة كل مادة.

اختياز كشف الهيئة.

اختياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي.

عدم نقل الطالب - الطالبة من مدرسة إلى أخرى أثناء الدراسة.

لا يعتبر الطالب - الطالبة مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق خلال أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة المقبولين بمدارس التمريض.

لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى الجمهورية طبقًا لتعليمات الوزارة.

بالنسبة للطلاب الذين لم يتم قبولهم لا يحق لهم سحب ملفات التقدم.

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