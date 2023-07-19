عاجل
"الحج السعودية"ا: تأشيرة زيارة المملكة تمكن حاملها من أداء العمرة   الأرصاد تكشف حالة الطقس للمدن الساحلية غدا الخميس
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسرع طريقة لعمل مهلبية بالشوكولاتة والبندق

مهلبية بالشوكولاتة
مهلبية بالشوكولاتة

تحتار الأمهات من اختيار الحلوى التي ستحظى على إعجاب أفراد أسرتها وتحتوي على مذاق شهي، بالإضافة لفوائدها العديدة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل مهلبية بالشوكولاتة، التي تتميز بمذاقها الشهي ويعشقها الكبار والصغار.

 

مهلبية بالشوكولاتة

طريقة عمل مهلبية بالشوكولاتة

المقادير

- الشوكولاتة : 250 جراماً (خام ومذابة في حمام مائي)

- حليب : كيلو (بارد)

- النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- القشطة : 2 ملعقة كبيرة

- الكاكاو : ملعقة كبيرة (غامق / غير مرّ)

- بندق : ملعقة كبيرة (مطحون)

- سكر : حسب الرغبة (للتحلية)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

 

txt

4 حلويات صحية حضريها في العيد.. تحميك من زيادة الوزن الزائد

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الحليب البارد مع النشا، والقشطة، والكاكاو، والبندق المطحون جيداً.

ضعي خليط الحليب في قدر على النار، وأضيفي فوقه الشوكولاتة المذوبة.

حركي الخليط جيداً على نار متوسطة حتى يثخن القوام.

 

txt

حلويات رمضان.. طريقة عمل كرات التمر بالشوكولاتة

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي السكر والفانيليا وحركي قليلاً.

اسكبي المهلبية بالشوكولاتة والبندق في أكواب التقديم، واتركيها حتى تبرد تماماً وقدميها.

مواد متعلقة

طريقة عمل مهلبية صحية لمرضى السكر

مهلبية الفراولة.. يعشقها الأطفال وتقوي جهاز المناعة

حلويات العيد| طريقة عمل غريبة ناعمة في المنزل

اصنعي مهلبية السوبيا بالفواكه لضيافة رمضان

حضري مهلبية دوم بأسهل الطرق

حلويات رمضانية| طريقة عمل مهلبية قمر الدين
الجريدة الورقية