مصرع شقيقين غرقًا فى ترعة القصبة بمركز سمسطا ببني سويف

لقي شقيقين مصرعهما غرقًا، اليوم الأربعاء، داخل ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شقيقين داخل ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتشال الجثامين ونقلها إلى المشرحة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية غرق؛ نادر حسن محمود

17 عامًا وشقيقه محمد حسن محمود 13 عامًاوداخل ترعة القصبة بمركز سمسطا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واخطرت جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.