نميرة نجم في التصفية النهائية لأبرز قانونية في العالم

تم إختيار السفيرةً د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة ضمن الخمس مرشحات في القائمة المختصرة النهائية لجائزة جوستيتيا العالمية لعام 2023 للاحتفال بالنساء المتميزات في القانون والقادة الدوليون مدى الحياة من بين 50 مرشحة للجائزة علي مستوي العالم، والتي تنظمها مباردةً نساء في القانون الدولي بفيينا.



وتحتفي هذه الجائزة بالنساء الأكثر موهبة وتأثيرا في المهن القانونية، وتقديراً لإنجازاتهن ومساهماتهن في المجتمع الدولي وتعد المرشحة الفائزة هي "المرأة" البارزة في عام 2023، والمتميزة كأكثر ابتكار وإنجاز رائد في الحياة القانونية الدولية.



وعلقت السفيرة نجم علي وقوع اختيارها ضمن القائمة المختصرة للخمس متنافسات من بين 50 سيدة في العالم علي مستوي القانون "أنها سعيدة للغاية ويشرفني أن أكون ضمن القائمة المختصرة بين هؤلاء النساء العظماء لجائزة جوستيتيا لعام 2023، شكرا لمبادرة المرأة في القانون على هذه الفرصة".

وكانت مبادرة نساء في القانون قدمت السفيرة د.نميرة نجم كمرشحة للجائزة علي أنها أول مديرة لمرصد الهجرة الإفريقي، وأول مستشارة قانونية في الاتحاد الأفريقي، ودبلوماسية محنكة وأستاذة ومحامية دولية، وأنها استخدمت مناصبها لدعم المحاميات في مكتبها لتسريع وتيرة العمل وكذلك زملائهن الرجال ، وبناءً على إيمانها بقدرات المرأة وتفانيها ، وضعت كلماتها موضع التنفيذ من خلال القيادة بالقدوة لتشجيع المزيد من النساء على الانضمام إلى مهنة المحاماة.

وفي كلمتها التعريفية كمرشحة قالت السفيرة نجم بأن القانون أمر حاسم للمرأة لفهم حقوقها وكذلك التزاماتها من أجل كسر القوالب النمطية وعدم المساواة بين الجنسين، ولكي يتم الاستماع إليها وتمكينها، وتحتاج المرأة إلى متابعة القانون، مما يساعدنا على صياغة حجج جيدة التنظيم لعرض احتياجاتنا في المفاوضات في البرلمانات والجمعيات والحكومات وكذلك على المستوى الدولي ،وسيكون تمثيل المزيد من المحاميات بمثابة تذكرة يانصيب فائزة لنا جميعًا للوصول إلى آفاق جديدة وكسب المزيد من الحقوق.

ويتنافس مع المرشحة المصرية للجائزة اربعة متنافسين هم كريستيان وينديهورست، أستاذة القانون بجامعة فيينا، والمؤسس المشارك والمدير العلمي الحالي لمعهد القانون الأوروبي، بكسر العديد من الأسقف الزجاجية وحاربت من أجل قبول النساء اللواتي يتعين عليهن التوفيق بين الالتزامات العائلية الواسعة والمهنة الدولية. بصفتها رئيسة قسم العلوم الإنسانية في الأكاديمية النمساوية للعلوم، فهي مسؤولة حاليًا عن تحسين وضع المرأة، في أكبر مؤسسة بحثية غير جامعية في النمسا.

وتقول كريستيان عندما انضممت إلى كلية حقوق ألمانية مرموقة منذ ما يقرب من 25 عامًا كأول أستاذة جامعية، اعتُبرت فضيحة، غالبًا ما يعتقد الزملاء الأصغر سنًا أنني أقوم باختلاق الأشياء لأنهم لا يستطيعون تصديق ما كان عليه الحال بالنسبة للمرأة في ذلك الوقت، أنا لا ألومهم - لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، ويجب أن نكون ممتنين لذلك، لكن لا ينبغي لنا أن نأخذ أي شيء كأمر مسلم به، وفي نواح كثيرة لم نصل إلى هناك بعد، هذا هو سبب أهمية مبادرات مثل "نساء في القانون"!



والمرشحة الثانية القاضية إليسا بويريكامب التي تعتبر مع 16 عامًا من الخبرة المهنية، في صدارة مجالها، وهي مدافعة قوية عن المساواة في الحقوق والفرص للقاضيات في موزامبيق وخارجها ، حيث عملت كقاضية في المحكمة العليا ومديرة عامة لمركز التدريب القضائي والقانوني في موزامبيق (Centro de Formação Jurídica e Judiciária)

وتقول إليسيا لأن تكافؤ الفرص يعزز الإنصاف والعدالة في مهنة القانون بحيث يمكن للقاضيات ضمان إنهاء قضايا مثل القوالب النمطية الجنسانية والتحرش الجنسي في أماكن العمل. كما أنه يخلق تنوعًا في المحكمة يمكن أن يساعد في تحسين وصول المزيد من النساء إلى العدالة، وتساعد WLI في تعزيز دور النساء في القانون كنموذج يحتذى به للنساء الأخريات.

والمرشحة الثالثً إليزابيث لوفريك وتعمل كقاضية من 36 عامًا، و كان الاهتمام الخاص لرئيسة المحكمة العليا في النمسا، إليزابيث لوفريك، هو التأكد من أن القضاء يؤدي واجباته الهامة بكفاءة وبشكل جيد، كان ولا يزال من المهم بالنسبة لها أن تتقدم النساء المؤهلات بنجاح لشغل مناصب عليا في القضاء.

وتقول إليزابيث يجب أن يكون تكافؤ الفرص للمرأة في المهن القانونية أمرًا طبيعيًا اليوم، وهذا لا يفيد المرأة المعنية فحسب ، بل يفيد الشركة أو المنظمة أيضًا، وبالطبع عملائها، تساعد مبادرة "نساء في القانون" في تحقيق هذا الهدف وتمنح النساء فرصة للتواصل كما يفعل الرجال دائمًا.

والمرشحة الرابعة لولو نغواناكيلالا ، المديرة التنفيذية لمرفق الخدمات القانونية، تركز على ضمان الوصول إلى العدالة للجميع ولا سيما النساء والفتيات، وهي رئيسة جمعية المحاميات في تنزانيا (TAWLA)، وتعمل في مجالس إدارة مختلفة، في القطاعين العام والخاص والاجتماعي. وهي مدافعة شغوفة عن حقوق المرأة وتمكينها، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان ، والمرأة في القيادة.



وتقول لولو تظهر الدراسات في إفريقيا أن المزيد من الإناث المتخرجات من جامعات القانون، ويدخل المزيد من الإناث سوق العمل حتى الإدارة الوسطى. قلة قليلة من النساء يصلن إلى أعلى مستويات الشركاء في الشركات القانونية والأدوار العليا في القيادة، ولم نكسر السقف الزجاجي بعد، وتعتبر المنظمات مثل مبادرة النساء في القانون مهمة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة في القانون، وتوفير منصة لعرض النجاحات وتشجيع المزيد من النساء في القانون على تولي أدوار قيادية.



وتراجع لجنة الانتخابات المتميزة لجوستيتيا المتكونة من فائزين سابقين بالجائزة كل ترشيح لجوائز جوستيتيا ، وتضع القائمة قصيرة بالمتأهلين للتصفيات النهائية، ومن بين أعضاء هيئة التحكيم النهائية لاختيار الفائزين بالجائزة هذا العام بريجيت بيرلين وهي حائزة سابقة على جائزة جوستيتيا، وكانت أول رئيسة للمحكمة الدستورية النمساوية. في عام 2019 ، تم تعيينها مستشارةً اتحادية لجمهورية النمسا - وهي أول امرأة في تاريخ النمسا تشغل هذا المنصب .

وكريستينا بلاكلاوس رئيسة لجمعية القانون في إنجلترا وويلز، طورت كريستينا برنامجًا رائدًا للنساء في المناصب القيادية في المجال القانوني، اليوم ، تدير أعمالها الاستشارية الخاصة وهي مؤلفة منشورة حائزة على جوائز، وهي أيضًا واحدة من الحائزين على جائزة جوستيتيا.



والدكتورة زلاتا ديرديفيك أستاذ محاضر في الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والأوروبي في جامعة زغرب. وهي حائزة على جائزة جوستيتيا،

والدكتورة إيلس ريتر-زاتلوكال و هي باحثة بارعة ومحاضرة في قسم التاريخ القانوني والدستوري في كلية الحقوق بجامعة فيينا. بصفتها نائبة رئيس مجلس الشيوخ في جامعة فيينا ، فهي تشغل أحد أعلى المناصب في الجامعة وهي أيضًا حائزة على جائزة جوستيتيا.

و الدكتورة إليزابيث هولتنرً الحائزة على جائزة جوستيتيا. و هي أستاذة في الفلسفة القانونية والدراسات الجنسانية القانونية ، ورئيسة قسم الفلسفة القانونية في كلية الحقوق بجامعة فيينا ، والمدير المالي لمدرسة الدكتوراه ARS Iuris ، PI of Research Platform GAIN

و الدكتورة سوزان كالس أستاذة قانون الأعمال في جامعة الاقتصاد والأعمال في فيينا. مؤسس "يوم مجلس الإشراف النمساوي" (Aufsichtsratstag) و "يوم الأعمال العائلية النمساوية" (Familienunternehmertag) هو أيضًا حائز على جائزة Justitia.

و جارا داوني و هي عالم وباحث معروف دوليًا ومحاميًا مؤهلًا. وهي المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ "معهد المرأة الأفريقية في القانون" ، وحصلت على جائزة الرئيس أوباما للبيت الأبيض الرئاسية.

وقد فازت العام الماضي ٢٠٢٢ بالجائزة سيدتين مناصفة إيرين كيسكين محامية كردية وناشطة في مجال حقوق الإنسان ، لأكثر من ثلاثين عامًا ، ناضلت من أجل الحقوق والحريات الأساسية في تركيا ، وخاصة بالنسبة للنساء ومجتمع LGBTI +. إرين كسكين هي عضو مؤسس لمؤسسة حقوق الإنسان في تركيا وهي أيضًا واحدة من مؤسسي مؤسسة المجتمع والدراسات القانونية. فازت إرين بالعديد من الجوائز الدولية التي تعترف بالتقدم الذي تحرزه في مجال حقوق الإنسان والمرأة.

و ماريا برجر محامية وسياسية نمساوية. شغلت العديد من المناصب السياسية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي ، وعملت قاضية في محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي ، ووزيرة العدل النمساوية ، وكانت عضوًا في البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون القانونية التابعة له وكذلك مجلس الوزراء - ثلاث مؤسسات رئيسية في الاتحاد الأوروبي. ماريا بيرجر هي أيضًا أستاذة زائرة في معهد القانون الأوروبي بجامعة فيينا ، و هي عضوة لجنة التحكيم النهائية للجائزة هذا العام ٢٠٢٣ .

و تسعى مبادرة المرأة في القانون في فينيا إلى تحسين وضع المرأة في المهن القانونية في جميع أنحاء العالم ، جنبا إلى جنب مع خبرائها الدين يطالبون بمزيد من التغييرات للانصاف و المساواة بين المرأة والرجل ، و سيتم الإختيار و الإعلان عن الفائزةً في حفل توزيع جوائز Justitia في 15 سبتمبر 2023 القادم في جامعة فيينا بفيينا ، النمسا.

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