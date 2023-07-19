مانشستر يونايتد يحقق الفوز على ليون الفرنسي وديًا

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز الثاني في مبارياته الودية بعد تفوقه على فريق أولمبيك ليون مساء اليوم بهدف لاعب الوسط الهولندي فان دي بيك.

وسجل الهولندي فان دي بيك هدف مانشستر يونايتد في بداية الشوط الثاني بعد عرضية من دانيال جور وجهها فان دي بيك بتسديدة على الهواء سكنت شباك الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز.

وأشرك مدرب مانشستر يونايتد في الشوط الثاني الكثير من اللاعبين على رأسهم فان دي بيك الذي سجل الهدف بعد أربع دقائق فقط من انطلاقة النصف الثاني من المباراة.

وسيلعب مانشستر يونايتد ودية أخرى يوم الأحد 23 يوليو على ملعب ميتلايف أمام فريق أرسنال، قبل لقاء ريكسهام ثم مواجهة ريال مدريد يوم 27 يوليو ودورتموند يوم 31 يوليو.

أونانا: “فخور للانتقال إلى مانشستر يونايتد”

أكد الكاميرونى أونانا حارس مرمى إنتر ميلان رحيله إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.

أشار أونانا في تصريحاته لوسائل الإعلام الإيطالية أنه يريد دومًا خوض تحديات جديدة، مضيفًا أن اللعب في البريميرليج، ونادي مثل مانشستر يونايتد عرض لا يقاوم وجميع الأطراف رغبت في إتمام الصفقة.

وتابع الحارس الكاميروني أنه يجب أن نكون صادقين ونقول الحقيقة بشكل دائم، لأنه كل ما يهم هو أنه حتى لو بقيت في إنتر ميلان.

وواصل، أنه سأكون سعيدًا بنفس القدر لأنني لم أواجه أية مشاكل مع الفريق في الواقع، هناك سحر في ميلانو يصعب تفسيره.

وأشار إلى أنه يريد أن يتبع أساطير النادي في حراسة المرمى مثل بيتر شمايكل، إدوين فان دير سار وديفيد دي خيا.

وتابع أنه يشعر بالفخر لمواصلة المشوار بعد هذه الأسماء ويريد الفوز بألقاب جديدة مع النادى الجديد.