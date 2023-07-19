عاجل.. قرار جمهوري بالعفو عن محكومين أبرزهم باتريك زكى ومحمد الباقر

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو، عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي، ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.



وناشد مجلس أمناء الحوار الوطنى فى بيان له الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفورى عن الناشط الحقوقى باتريك جورج زكى، وعدم تنفيذ العقوبة المقضى بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستورى فى العفو عن باقى العقوبة إذا تطلب الأمر، مؤكدا ثقته الكاملة فى حرص الرئيس السيسى على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه فى مقتبل عمره.

وأنهى مجلس أمناء الحوار الوطنى بيانه بأن اتخاذ الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرصه المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابى لنجاح الحوار الوطنى، بالصورة التى تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة.