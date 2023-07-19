الحرارة أرقت المواطنين والأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة

ارتفاع درجة وحالة الطقس اليوم، كلمات تسمعها على لسان الجميع بعد تعرض البلاد لسان حال الجميع، فالقبة الحرارية، ضربت البلاد، وسط ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، ويزيد الطين بلة انقطاع الكهرباء في مصر.

درجة الحرارة:

وقالت د. إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد الخميس وحتى الأحد المقبل بنحو درجتين إلى 3 درجات، لتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

القبة الحرارية:

تابعت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن الموجة الحارة ستعاود مرة أخرى، بسبب تأثير بما يعرف بالقبة الحرارية التي تسبب ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنت في تقرير لها تأثر الكرة الأرضية بظاهرة النينو، والتي بدأت شهر يونيو الماضي ومن المتوقع أن تستمر حتى أغسطس هذا العام، ويمتد تأثيرها لصيف 2024.

ارتفاع درجة الحرارة عالميًا:

تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة، إذ وصلت درجة الحرارة في إسبانيا إلى 44 درجة مئوية.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة، أعلى من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت غانم إلى أن أعلى درجات حرارة تم تسجيلها حتى الآن كانت الأحد الماضى، ووصلت فيها درجات الحرارة العظمى على القاهرة المقاسة فى الظل 39 درجة والمحسوسة قاربت على 42 درجة، وأعلى درجات حرارة تم تسجيلها على جنوب الصعيد وصلت العظمى هناك 45 درجة فى الظل.