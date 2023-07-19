إسطنبول تستعد للزلزال الكبير بخطة عمرانية

بعد كارثة الزلزال التي تعرضت لها تركيا، وضعت الحكومة ضمن أولى أهدافها بعد تجاوز الأزمة حماية المدنيين من الزلازل، خصوصًا أن مدينة إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، تقع على خط صدع شمال الأناضول، وسط توقعات خبراء بوقوع زلزال كبير بحلول عام 2030.

وقرر وزير البيئة التركي والتوسع الحضري التركي، محمد أوزهسكي، إنشاء وحدة تحول حضري في تركيا بهدف حماية المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، من خلال بناء حوالي 350 ألف منزل جديد في إسطنبول بموجب الخطة، وسيتم تقديم نظام منح، يمكن للناس من خلاله التقدم للحصول على تمويل من أجل تحويل ممتلكاتهم ومقاومة الزلازل.

ذلك لضمان في حالة وقوع زلزال، عدم قيام أي مواطن بإلقاء نفسه من النافذة، والانتظار بسلام في المنزل من دون ذعر، والانتظار في صمت حتى يمر الزلزال.

وتواصل تركيا التعافي من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير، والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص داخل حدودها، وما لا يقل عن 8400 في سوريا المجاورة، وتأثر أكثر من 15 مليون شخص في تركيا بالزلزال، بينما تضرر حوالي أربعة ملايين مبنى ودمرت أكثر من 345000 شقة.

وشيد حوالي 70% من مباني إسطنبول قبل تنفيذ لوائح البناء في عام 1999، وبالتالي تعتبر غير آمنة.