زلزال عنيف يضرب أكبر مُدن ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال "عنيف" أكبر مُدن ولاية ألاسكا الأمريكية، "مدينة أنكوريج"، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

اقرأ أيضا.. زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب الإكوادور

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS، بأن الهزة وقعت الساعة 17:47 بتوقيت موسكو، على بعد 20 كلم شمال شرق مدينة أنكوريج، وعلى عُمق 24.1 كلم.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في المُمتلكات، كما لم يتم إعلان حالة الطوارئ تخوفًا من وقوع تسونامي كرد فعل على الهزة الأرضية.

زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في شمال اليابان:

من ناحية أخرى، أفادت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية برصد زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في شمال البلاد.

وتُشير بيانات الإدارة إلى أن الزلزال تم رصده صباح الأربعاء بالقُرب من السواحل الجنوبية لجزيرة هوكايدو في شمال البلاد.

وكانت بُؤرة الزلزال بعُمق 480 كيلومترًا تحت قاع المحيط.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بنتيجة الزلزال، كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة.

وفي وقت سابق، تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي لجزيرة هوكايدو اليابانية، فجر السبت الماضي.