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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

زلزال عنيف يضرب أكبر مُدن ألاسكا الأمريكية

زلزال
زلزال

ضرب زلزال "عنيف" أكبر مُدن ولاية ألاسكا الأمريكية، "مدينة أنكوريج"، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS، بأن الهزة وقعت الساعة 17:47 بتوقيت موسكو، على بعد 20 كلم شمال شرق مدينة أنكوريج، وعلى عُمق 24.1 كلم.

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زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب الإكوادور

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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال أفغانستان

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في المُمتلكات، كما لم يتم إعلان حالة الطوارئ تخوفًا من وقوع تسونامي كرد فعل على الهزة الأرضية.

زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في شمال اليابان:

من ناحية أخرى، أفادت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية برصد زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في شمال البلاد.

وتُشير بيانات الإدارة إلى أن الزلزال تم رصده صباح الأربعاء بالقُرب من السواحل الجنوبية لجزيرة هوكايدو في شمال البلاد.

وكانت بُؤرة الزلزال بعُمق 480 كيلومترًا تحت قاع المحيط.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بنتيجة الزلزال، كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة.

وفي وقت سابق، تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي لجزيرة هوكايدو اليابانية، فجر السبت الماضي.

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