نائب محافظ القاهرة تتابع تنفيذي إزالة التعديات بمحور المستشار عبدالمجيد محمود

قامت المهندسه جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بجولة ميدانية موسعة شملت متابعة الاعمال في عدد من ملفات الاعمال ومشروعات المنطقة الجنوبية ومنها تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة نفيسة والطرق المؤديه اليه بنطاق حي الخليفة في اطار مشروع احياء مسارات مزارات آل البيت .

وتابعت نائب محافظ القاهرة، اعمال ترميم الطرق ورفع كفاءة الأرصفة واستبدال البلدورات وبلاط الإنترلوك المتهالك ورفع المتروكة واستكمال كافة النواقص منها تمهيدا لأعمال الدهانات الخاصة بها.

شددت نائب المحافظ على رفع كافة الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمحيطة وبالشوارع المؤدية إليه وإزالة عدد من الغرف مع رفع كفاءة ودهان نقطة شرطة السيدة نفيسة و تكثيف حملات النظافة وغسيل الأرصفة ورفع المخلفات والتنسيق مع المرور لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية .

كما شملت الجولة تفقد محور المستشار عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على اراضي املاك الدولة ومخالفات البناء حفاظا على حق الدولة في استرداد الاراضي المتعدى عليها وحماية اراضيها والوقوف امام العشوائية والبناء المخالف طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .

وتابعت نائب المحافظ تنفيذ موقف الازالات للتعديات على اراضي املاك الدولة بنطاق حي المقطم بحضور العميد احمد ابو بكر رئيس الحي والاجهزة التنفيذية، ووجهت بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة اخرى وغلق وتشميع للأنشطة المخالفة مع رفع الاشغالات.

واضافت نائب المحافظ ، أن الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات سواء على املاك الدولة او التابعة لجهات الولاية مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى .

واستعرضت نائب المحافظ بحث سبل استغلال الاراضي الفضاء و الغير مستغلة و المستحدثة نتيجة انشاء المحاور المرورية الجديدة بنطاق حي المقطم بالتوازي مع اعمال التطوير التي تتم به حاليا ومنها محور المستشار عبد المجيد محمود، مشيرة إلي أن الطريقة الأمثل لتطوير الأراضي غير المستغلة هو استعمالها ضمن مخطط متكامل يخدم بعضه البعض من خلال عرض اقتراحات مختلفة للاستخدامات لاختيار افضلها بهدف الوصول الى الهدف المنشود من حيث تحسين مستوى الخدمات.

وشددت نائب المحافظ على رؤوساء احياء المنطقة الجنوبية وكافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والاحياء بمتابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ على هيبه الدولة علي اراضيها والتصدى لكافة اشكال التعديات في المهد .