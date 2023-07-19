ناشئات مصر للسلة ينافس على المركز التاسع بعد خسارة ثمن نهائي المونديال

ودع منتخب ناشئات مصر للسلة تحت 19 عاماً الوصول للأدوار النهائية كأس العالم لناشئات السلة، وذلك بعد خسارتهم اليوم الأربعاء، أمام نظيرهم منتخب ليتوانيا.

وفاز منتخب ليتوانيا على ناشئات مصر للسلة بنتيجة 86-64، ليودع بذلك منتخب مصر الأدوار الرئيسية من البطولة، ومن المقرر أن يلعب على ترتيب المراكز من التاسع حتى الـ16.

وخسر منتخب ناشئات مصر للسلة أمس أمام كندا بنتيجة 100-44 في ختام مبارياته بدور المجموعات في كأس العالم تحت 19 سنة آنسات المقامة في مدريد بإسبانيا.

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث يلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول.

قائمة منتخب مصر لكرة السلة تخت 19 سنة :



جنى الألفي – جنى طارق السعيد – جنى السيد – هنا عبد العال – سلمى خضر – تمارا نادر السيد – جنى الشامي – جودي وائل – عائشة سالم – نور المهدي – سارة أسامة – جايدا خالد.

مجموعات كأس العالم لكرة السلة آنسات :

المجموعة الأولى: منتخب الأرجنتين – منتخب أسبانيا – منتخب استراليا – منتخب فرنسا.

المجموعة الثانية: منتخب مالي – منتخب ألمانيا – منتخب الولايات المتحدة الأمريكية – منتخب تايوان.

المجموعة الثالثة: منتخب اليابان - منتخب ليتوانيا- منتخب البرازيل- منتخب إيطاليا.

المجموعة الرابعة: منتخب مصر – منتخب كندا – منتخب التشيك – منتخب الصين.

كواليس مباراة منتخب مصر للناشئات أمام ليتوانيا بكأس العالم للسلة

وشهد الشوط الأول تفوق للمنتخب الليتواني بنتيجة 40-37 في ظل تماسك من جانب آنسات مصر قبل أن يخسرن في نهاية المباراة بنتيجة 86-64.

منتخب مصر لناشئات السلة ينافس علي المركز التاسع

وبذلك يخوض منتخب مصر منافسات تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر حيث سيواجه يوم الجمعة المقبل الخاسر من مباراة إسبانيا وتايوان.

وكان قد شارك منتخب مصر في دور المجموعات ونجح في الفوز على الصين بينما خسر أمام التشيك وكندا قبل أن يخسر من ليتوانيا في ثمن النهائي.