فوفانا يشارك في تدريبات النصرالسعودي بعد الإعلان عن الصفقة بساعات

شارك اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا الوافد الجديد على صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرالسعودي، في التدريبات اليوم الأربعاء، وذلك بعد الإعلان عن الصفقة ب 24 ساعة.

وكان نادي النصرالسعودي قد أعلن، الثلاثاء، تعاقده مع الدولي الإيفواري لمدة 3 أعوام قادمًا من نادي لانس الفرنسي.



من جانب آخر تسابق إدارة نادي النصرالسعودي الزمن من أجل استخراج جميع التأشيرات اللازمة قبل السفر إلى اليابان لخوض مواجهتين تجريبيتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في الـ 25 من الشهر الجاري، وإنتر ميلان بطل كأس إيطاليا بعد ذلك بيومين.



وقرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق النصراوي مغادرة جميع اللاعبين في الجولة الآسيوية التي تستضيفها اليابان، على أن تتم العودة مباشرة عقب نهايتها لخوض أول مواجهات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

اعلن مسؤولو نادى النصر السعودي ابرام التعاقد مع الدولي الإيفواري سيكو فوفانا لمدة 3 سنوات، قادمًا من لانس الفرنسي بقيمة 25 مليون يورو.

وتعاقد النصر مع فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي، بعدما نجحت إدارة العالمي في الحصول على توقيع اللاعب بحضور أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي الأصفر السعودي.

ومن المقرر أن ينضم فوفانا لمعسكر النصر استعدادًا للموسم الجديد، حيث سيتواجد كوكبة من اللاعبين والتي يأتي على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتاليسكا، وديفيد أوسبينا، ومارسيلو بروزوفيتش، وجيسلان كونان.

وكان العالمي قد تعاقد مع رونالدو خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لتدعيم صفوفه والمنافسة بقوة على الألقاب والبطولات خلال المواسم المقبلة.

ويبحث النصر السعودي خلال الموسم المقبل عن تحقيق لقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا بجانب البطولة العربية التي سيشارك بها خلال الفترة المقبلة.





أرقام فوفانا مع لانس في الدوري الفرنسي



شارك سيكو فوفانا في 103 مباراة منها 97 لقاء كأساسي و6 كبديل، ساهم فوفانا في 26 هدف مع لانس بعدما سجل 17 هدفا وصنع 9 أهداف.

يمتلك اللاعب الفرنسي 4700 تمريرة بدقة 89%، من خلالها قام بصناعة 101 فرصة من بينها 14 فرصة محققه للتسجيل.

وخلال عملية قطع الكرات والتمركز في وسط الملعب قام فوفانا بـ 77 اعتراض منها 70 تدخل، وقام بتشتيت الكرة في 44 مرة، وقام بـ 859 التحام بنسبة نجاح 49%.

للاعب في الموسم الماضي 2022-2023 مع نادي لانس 181 مراوغة ناجحه، وحصل على 6 بطاقات صفراء وبدون أي بطاقة حمراء.