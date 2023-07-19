أونانا إلى مانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو

بات الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان قريبا للغاية من الرحيل لصفوف مانشستر يونايتد، بعدما أعلن اللاعب نفسه.



غادر الحارس الكاميروني إلى إنجلترا أمس الثلاثاء، وخضع للكشف الطبي اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يوقع العقود غدًا الخميس.



توصل مانشستر يونايتد لإتفاق مع إنتر ميلان على ضم أونانا مقابل 55 مليون يورو ما يساوي 47.2 مليون جنيه إسترليني.



يحصل إنتر ميلان على 51 مليون يورو بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات، اعتمادا على أدائه ونتائج الفريق.



وأنتقل أونانا إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن أياكس، ولعب 41 مباراة في كافة المسابقات، وحافظ على شباكه في 19 لقاء.



أونانا: فخور للانتقال إلى مانشستر يونايتد

أكد الكاميرونى أونانا حارس مرمى إنتر ميلان رحيله إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.

أشار أونانا في تصريحاته لوسائل الإعلام الإيطالية أنه يريد دوما خوض تحديات جديدة، مضيفا أن اللعب في البريميرليج، ونادي مثل مانشستر يونايتد عرض لا يقاوم وجميع الأطراف رغبت في إتمام الصفقة.

وتابع الحارس الكاميروني أنه يجب أن نكون صادقين ونقول الحقيقة بشكل دائم، لأنه كل ما يهم هو أنه حتى لو بقيت في إنتر ميلان.

وواصل، أنه سأكون سعيدًا بنفس القدر لأنني لم أواجه أي مشاكل مع الفريق في الواقع، هناك سحر في ميلانو يصعب تفسيره.

وأشار إلى أنه يريد أن يتبع أساطير النادي في حراسة المرمى مثل بيتر شمايكل، إدوين فان دير سار وديفيد دي خيا.

وتابع، أن يشعر بالفخر ، لمواصلة المشوار بعد هذه الأسماء وأريد الفوز بألقاب جديدة مع نادى الجديد.

