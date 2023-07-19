الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المحكمة تستمتع لدفاع الفنانة إيمي سالم على حبسها

الفنانة إيمي سالم
الفنانة إيمي سالم

استمعت محكمة جنوب الجيزة اليوم، لأقوال محامي الفنانة إيمي سالم فيما هو منسوب لها في قضية تبديد شيكات بدون رصيد.

 

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في وقت سابق، قضت المحكمة في وقت سابق بالسجن ٣ سنوات للفنانة إيمي سالم بتهمة تبديد شيكات بدون رصيد، ليستأنف الحكم لجلسة ١٩ يوليو بمستأنف أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة. 

 

بدأت احداث القضية بتقديم دعوة قضائية ضد الفنانة أيمي سالم بحصولها على شيك من الفنانة بدون رصيد، ليتم الحكم على أيمي بالسجن ٣ سنوات غيابياً. 

لتستأنف الفنانة الحكم، وتقبل المحكمة الاستئناف وتُحدد جلسة ١٩ يوليو للنطق بالحكم.

 

وكانت قد حضرت الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها على حبسها.

 

يشار إلى أن الفنانه إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.

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