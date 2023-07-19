موجة الارتفاعات بأسواق السلع ستدفع الذهب للصعود مجددًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تراجع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن شهدت أول أمس موجة من الارتفاعات وتجاوزت مستوى 1983 دولارًا، مدعومة بتراجع الدولار لأدنى مستوياته منذ أكثر من عام، وذلك بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تحفز الفيدرالي الأمريكي على إنهاء دور التشديد النقدي، إذْ جاءت البيانات سلبية مما يعزز من التوقعات بتعرض الاقتصاد لحالة من الركود.

أسعار الذهب:



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت: "إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو دولارين، لتسجل مستوى 1974 دولارًا".

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1852 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1440 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17280 جنيهًا.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب أصبحت منفصلة عن السعر العالمي، حيث ترتفع الأسعار بالبورصة العالمية، وتتراجع بالأسواق المحلية، أو تشهد نوعًا من الثبات.

توقع إمبابي، أن تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية موجة كبيرة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك على الرغم من التراجع النسبي في سعر الدولار بالسوق الموازية، لكنها ستكون مدعومة بموجة الارتفاعات الأخيرة في أسواق السلع والسيارات، ما يدفع الذهب للصعود معها لمستويات جديدة.

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إذْ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، ولامس مستوى 2170 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2165 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، إذْ افتتحت التعاملات عند مستوى 1956 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1961 دولارًا، ولامست مستوى 1983 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1977 دولارًا.