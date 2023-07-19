عروس البحر المتوسط تستضيف البطولة العربية الـ23 لبناء الأجسام

تستضيف محافظة الإسكندرية، فعاليات النسخة الثانية من البطولة العربية الـ23 لبناء الأجسام للعام الثانى على التوالى، خلال الفترة من 17 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة الإسكندرية للبطولة العربية للناشئين والشباب والرجال لبناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك، وذلك للعام الثاني على التوالي.

أعرب المحافظ عن سعادته باستضافة الإسكندرية البطولة العربية لبناء الأجسام للعام الثاني على التوالي، كما رحَّب بالوفود المشاركة في البطولة كافة، مؤكدًا أن الإسكندرية دائمًا تُرحب وتفتح ذراعيها لاستقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

اتخاذ الترتيبات التنسيقية كافة بشأن تنظيم البطولة:

أكد أن المحافظة حريصة على اتخاذ الترتيبات التنسيقية كافة بشأن تنظيم البطولة، وتوفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشاركين في البطولة لإخراجها بشكل مشرف يليق بمكانة عروس البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه تقدم الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام، أن نجاح الإسكندرية في تنظيم البطولة العام الماضي جعل جميع الدول العربية المشاركة ترغب في إقامة البطولة للمرة الثانية على التوالي بالإسكندرية وهذا جعلنا نتطلع إلى زيادة عدد الدول واللاعبين المشاركين في البطولة لهذا العام، مشيرًا إلى أنه في العام السابق شارك 350 لاعبًا يمثلون 13 دولة عربية.

حضر المؤتمر الدكتور المهندس عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام، ومحمد البطاط الأمين العام للاتحاد العربي.