أونانا: فخور للانتقال إلى مانشستر يونايتد

أكد الكاميرونى أونانا حارس مرمى إنتر ميلان رحيله إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان أونانا رحل مدينة ميلانو، للسفر إلى إنجلترا يوم أمس الثلاثاء، لخوض الكشف الطبي استعدادا لحسم انتقاله إلى مانشستر يونايتد.



تصريحات أونانا



أشار أونانا في تصريحاته لوسائل الإعلام الإيطالية أنه يريد دوما خوض تحديات جديدة، مضيفا أن اللعب في البريميرليج، ونادي مثل مانشستر يونايتد عرض لا يقاوم وجميع الأطراف رغبت في إتمام الصفقة.

وتابع الحارس الكاميروني أنه يجب أن نكون صادقين ونقول الحقيقة بشكل دائم، لأنه كل ما يهم هو أنه حتى لو بقيت في إنتر ميلان.

وواصل، أنه سأكون سعيدًا بنفس القدر لأنني لم أواجه أي مشاكل مع الفريق في الواقع، هناك سحر في ميلانو يصعب تفسيره.



وأشار إلى أنه يريد أن يتبع أساطير النادي في حراسة المرمى مثل بيتر شمايكل، إدوين فان دير سار وديفيد دي خيا.

وتابع، أن يشعر بالفخر ، لمواصلة المشوار بعد هذه الأسماء وأريد الفوز بألقاب جديدة مع نادى الجديد.

