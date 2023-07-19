أول تعليق من جامعة جنوب الوادي على ارتفاع نسبة الرسوب بأولى طب

علق الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، فى تصريح خاص للوفد، على أسباب ارتفاع نسبة الرسوب بين صفوف طلاب سنة أولى طب هذا العام، والتى بلغت 72٪، موضحاً أن عدد الطلاب المقيدين فى السنة الأولى بالكلية بلغ 512 طالبا وطالبة، من نجح منهم 146 طالبا وطالبة فقط، بنسبة نجاح لم تتجاوز 28٪.

وذكر الدكتور يوسف أن تلك النسبة والنتيجة غير طبيعية بالمرة ولم تعتاد عليها الكلية فى السنوات الماضية، موضحًا أن نسبة النجاح الطبيعية بالكلية تتراوح ما بين 85 إلى 90٪ بكل السنوات الدراسية، مضيفاً ان الكلية تعتمد فى دراستها على نظام الساعات المعتمدة.

وتحدث رئيس جامعة جنوب الوادي، عن أسباب انخفاض أعداد الناجحين بكلية الطب فى السنة الأولى فى هذا العام إلى هذا الرقم، إلى أن الكلية تجرى عملية امتحانية منضبطه وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة، على أسس علمية ومناهج ثابته، المتغير الوحيد فيها هو الطالب الوافد للكلية، ذاكرا إلى أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني وبدون أى تدخل بشرى.

وأوضح الدكتور يوسف، فى تصريحه لـ"الوفد " أن غالبية الطلاب الراسبين فى أولى طب هم من أماكن شاع فيها الغش الجماعى، مضيفاً إلى أن غالبيتهم لا يجيد حتى القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، وأن كتب تكون كتابته مجرد حروف غير واضحة أو مقروءة.