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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سترة الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني| شاهد 

سترة الأميرة ديانا
سترة الأميرة ديانا

عرضت سترة الأميرة ديانا المفضلة للبيع في مزاد علني مقابل 80 ألف دولار، وهي سترة حمراء مزينة بقطيع من الأغنام، ارتدتها عام 1981 خلال مشاهدتها للأمير تشارلز، وهو يلعب البولو، قبل أشهر من زواجهما، ما يثير تكهنات بخصوص أهميتها. 

سترة الأميرة ديانا

وصممت السترة الحمراء خصيصا للأميرة ديانا من قبل علامة التريكو "وورم اند ووندرفل"، للملابس، وستعرضها دار سوذبي للبيع في مزاد عبر الإنترنت من المقرر أن تقيمه خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر.

 

وتحمل السترة صورة لخروف أسود وسط مجموعة من الخراف البيضاء، وأعاد السكرتير الخاص للأميرة الراحلة السترة إلى "وورم اند ووندرفل" لإصلاح قطع بها، لكن العلامة التجارية أرسلت قطعة بديلة إلى الأميرة في ذلك الوقت، وهي القطعة التي ارتدتها ديانا والتُقطت لها بها بعض الصور في عام 1983.

 

وعثرت جوانا أوزبورن، المؤسس المشارك لعلامة "وورم اند ووندرفل"، على السترة الأصلية في الغرفة العلوية بمنزلها في مارس، ويتوقع أن تجلب السترة ما بين 50 ألف دولار و80 ألف دولار.

 

جاء ذلك في مقطع فيديو مصور عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

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