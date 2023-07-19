القائم بأعمال نقيب محامي الإسكندرية: محاولات لتهميش دور علام في إنجاز نادي جليم

قال محمد إبراهيم القائم بأعمال نقيب محامي الإسكندرية، إن مجلس نقابة محامي الإسكندرية عانى أشد المعاناة بسبب الاتهامات المتعلقة بغلق نادي محامي جليم، مؤكداً أن هناك كتائب إلكترونية تسعي لتهميش دور وجهود النقيب العام الذي سعي لتحقيق هذا الحلم بكل جدية.

وأضاف خلال اللقاء المفتوح لنقيب المحامين بأعضاء الجمعية العمومية ضمن فعاليات افتتاح نادي المحامين بجليم: رأيتم بأنفسكم كيف كان النادي، وكيف أصبح الآن ونتمنى أن نكون أدينا الأمانة على أكمل وجه بافتتاحه لتستمتعوا به.

ووجه "إبراهيم" الشكر لعبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، على مجهوداته في إنجاز نادي جليم، وسعيه لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره.