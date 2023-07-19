الوفد تحاور مخترع سيارة تعمل بالماء والملح دون وقود

ما أن تجلس وتتحاور معه حتى تتأكد أنه متحدث فصيح ولبقـ إنه مخترع مصري جديد يدعى كريم فاروق صاحب 19 عامًا، أبدع وابتكر أفكاراً جديدة، فاخترع سيارة تمشى دون وقود، وكان لـ"بوابة الوفد" معه هذا اللقاء.

صحفي الوفد مع المخترع الصغير

رغم قدرته الهائلة على الاختراع غير أنه لا يحبذ المذاكرة الدراسية، تلك الكلمة التى استغربت من نطقها، فقولت له أعيد لي ماذا قلت، قال "لا أحب المذاكرة ولست ناجح دراسياً"، ثم وضح وجهه نظرة قائلا.. "كل ما هو على أرض الواقع سيعلمنا، من الأخطاء لكن ورقة الامتحان ليست لتعليم والابتكار، لأنها شئ يكتب وليس عملي، يعلمني لماذا أخطأت فأقوم بتصحيح ما فعلت"..ثم قال لست ناجح دراسياً بضحكة صغيرة.



من الذي اكتشف موهبتك؟

قال لا أحد اكتشف موهبتي لأنني كنت أعيش فى ظروف، انا فقط اعلمها، لم تساعدني الأمور سواء مادياً او معنوياً، فقررت الاعتماد الكامل على نفسي، مبرر ذلك "الاختراع والابتكار موهبة، فما يميز مخترع عن آخر هو الاجتهاد والتفكير الصحيح ومن خلاله تبرز لنا أهمية اختراعه".

حدثنا عن اختراعك?

سيارة تعمل بالمياه والملح دون وقود، من خلال استخدام دورة كاملة فى نظام توربينات تولد كهرباء، تساعد على قوة دفع الموتور، وسبب فكرتى كنت أتأثر بعوادم السيارات، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات ارتفعت، ففكرت فى اختراع سيارة من خلال تحليل ايونات الماء والملح بإضافة ألواح من الزنك ولوح من النحاس وعدد من الشرائح الكهربائية مع فصل الخليه ل 36 جزءا لإنتاج الطاقة الكهربائية من كل جزء داخل الخلية.





وأضاف المخترع الصغير: الاختراع ينهي على مخاطر عوادم السيارات التى تسبب الأمراض الخطيرة، إضافة إلى أن السيارة تعمل بالماء والملح، وبالتالى لن نستخدم البنزين فى التشغيل، وسعرها سيكون فى متناول الجميع.



ماذا تقول للشباب الذين يريد التطوير والابتكار ومن مثلك الاعلي؟



بعض الشباب لا يريدون الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم كثيرون هم من يمتلكون مواهب عظيمة لكن المطاف ينتهي بهم كأشخاص عاديين فقط يجب العمل على الاجتهاد والابتكار بأن لكل مجتهد نصيباً، فالذى يجتهد ويقرأ سيجد أفكاراً كثيرة تجعله يبتكر ويدخل عالم الاختراعات، وسوف يشعر بقدرته على الابتكار من خلال عقله سوف يبدع ويبتكر أما عن سؤال مثلي الاعلي ليس لدي مثل أعلي لأن كل شخص يمر بظروف عكس الآخر وأعتقد أنني نجحت فى اجتياز تلك الظروف بمفردي لذلك أنا مثلي الاعلي.