شئون المسجد النبوي تنهي طباعة عدد من كتب العقيدة لتوزيعها على الزائرين

أنهت الوكالة المساعدة للبحث العلمى والمطبوعات والنشر وبالتنسيق والتعاون مع عدد من الإدارات المعنية طباعة عدد من كتب العقيدة، لتوزيعها على زائرى المسجد النبوى من خلال الإدارات بالمسجد النبوى.

المسجد النبوى

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن الوكالة تسعى لطباعة الدفعة الثانية والثالثة من الكتيبات المدعومة بأربع لغات أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود وكالة شؤون المسجد النبوى فى نشر وتعليم العلم الشرعي على المنهج السليم لقاصدى المسجد النبوى.