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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

شئون المسجد النبوي تنهي طباعة عدد من كتب العقيدة لتوزيعها على الزائرين

المسجد النبوى
المسجد النبوى

أنهت الوكالة المساعدة للبحث العلمى والمطبوعات والنشر وبالتنسيق والتعاون مع عدد من الإدارات المعنية طباعة عدد من كتب العقيدة، لتوزيعها على زائرى المسجد النبوى من خلال الإدارات بالمسجد النبوى.

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شؤون المسجد النبوي توفر خدماتها الميدانية لاستقبال أكثر من 6.5 مليون مصلٍّ

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المسجد النبوي يعلن استعداده لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء فريضة الحج

المسجد النبوى

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن الوكالة تسعى لطباعة الدفعة الثانية والثالثة من الكتيبات المدعومة بأربع لغات أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود وكالة شؤون المسجد النبوى فى نشر وتعليم العلم الشرعي على المنهج السليم لقاصدى المسجد النبوى.

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