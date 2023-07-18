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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

شؤون المسجد النبوي توفر خدماتها الميدانية لاستقبال أكثر من 6.5 مليون مصلٍّ

المسجد النبوي
المسجد النبوي

وفّرت مختلف الإدارات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدماتها الميدانية لاستقبال أكثر من 6.5 مليون مصلٍّ، شهدوا الصلاة في المسجد النبوي خلال الفترة من الـ 21 وحتى الـ 28 من شهر ذي الحجة الجاري.

 

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أن الخدمات شملت تنظيم الدخول إلى المواجهة الشريفة، والصلاة في الروضة الشريفة حيث تشرّف 486 ألفا و830 زائراً بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أدى 140 ألفا و442 زائراً الصلاة في الروضة الشريفة، إضافة إلى 133 ألفا و648 زائرة خلال الأوقات المخصصة لهن.

 

وأشارت الوكالة إلى تقديم الخدمات الإرشادية والمكانية وخدمة الترجمة الفورية وتوفير العربات والكراسي المتحركة لـ 26 ألفا و504 مصلين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المخصصة لهم داخل المسجد النبوي.

 

وأدّى 6 ملايين و500 ألف و932 مصلياً الصلاة في المسجد النبوي – عدد تراكمي – خلال الصلوات الخمس خلال السبعة أيام الماضية، كما حضر الدروس العلمية التي قدمها طلبة العلم في المجالات الفقهية والتوعوية في المسجد النبوي 50 ألفا و115 مستفيداً، واستفاد من خدمات التوعية الميدانية 102 ألف و30 مستفيداً من مختلف الجنسيات، في حين قدّمت خدمات الإرشاد الديني لـ 18 ألفا و496 مستفيداً، إلى جانب 8 آلاف و229 زائراً قدمت لهم خدمات الإرشاد عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل.

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