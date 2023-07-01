المسجد النبوي يعلن استعداده لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء فريضة الحج

في إطار حرص وكالة شؤون المسجد النبوي على تقديم منظومة خدمات متكاملة لضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم وسط أجواء تملؤها الطمأنينة والراحة، أعلنت الوكالة عن استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج و تهيئة كافة الخدمات لهم.

وكشفت الوكالة عن تهيئة المسجد النبوي بمنظومة خدمات متكاملة لتقديمها بأعلى معايير الجودة العالمية لهم من فرش السجاد وسقيا زمزم وبرامج التعقيم والتطهير وكذلك تنظيم الحشود وجاهزية المعارض والمتاحف ومكتبة المسجد النبوي لإثراء تجربتهم المعرفية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وكل ما من شأنه خدمة الزوار وتقديم كافة الخدمات وسبل الراحة لهم.

فيما أوضحت الوكالة أنها تعمل على تنظيم حركة الحشود في الممرات والساحات وتسھیل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات وتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء لجميع الزوار والمصلين، بالإضافة إلى تعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد، و تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه والسجاد بمواد صديقة للبيئة وذلك لتوفير بيئة صحية آمنة.

من ناحية اخرى تقوم الوكالة باستقبال ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي في معرض عمارة المسجد النبوي، وكذلك معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي، بالإضافة لمكتبة المسجد النبوي لإثراء تجربتهم المعرفية.