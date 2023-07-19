آخر المستجدات في مهرجان العلمين الجديدة (ِشاهد)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول آخر المستجدات في مهرجان العلمين الجديدة والاستعدادات والتجهيزات للفعاليات المتنوعة بالمهرجان.

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الاستعدادات والتجهيزات النهائية لحفل الفنان تامر حسني بالعلمين

وذكر التقرير الذي عرضته القناة، أنه جرى متابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لحفل الفنان تامر حسني بالأمس، والتي من المقررعقدها يوم الجمعة المقبل في منطقة أرينا بالعلمين الجديدة، مشيرا إلى أن “أرينا” من أهم المناطق المتواجدة في الممشى السياحي التي ستستقبل أول حفل موجودة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من الاستعدادات للحفل سالف الذكر، وتم تجهيز المسرح الخاص “الاستيدج” وتتبقى بعض الأمور البسيطة في أعمال الإنارة والإضاءة.

من جانبه قال مرسال مراسل التليفزيون المصري، إنه كان يتم التنسيق بين بوابات الدخول والخروج والأعمال التنظيمية من قبل إدارة المهرجان، واصفا المشهد العام للتجهيزات بـ"خلية النحل".

استقبال عدد كبير للغاية في حفل الفنان تامر حسني

وتابع، أنه من المتوقع استقبال عدد كبير للغاية في حفل الفنان تامر حسني، مؤكدا سعادة وفخر كل الزائرين والسياح بفكرة وجود مدينة العلمين بهذا الطراز المعماري الرائع وبكل الخدمات الترفيهية والفنية المتوافرة بها، فضلا عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن انطلاق فعالية “الفاشون شو” يوم 10 أغسطس في منطقة الـ North Square، ومن المقرر إقامة حفل الفنان أحمد سعد يوم 27 يوليو، لذلك أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن فتح باب حجز تذاكر الحفل، موضحًا أن إدارة المهرجان حرصت على إقامة فعاليات الانطلاقة في أهم منطقتين بمدينة العلمين سواء North Square أو منطقة العلمين أرينا.