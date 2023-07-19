تحرك برلماني عاجل لمواجهة الخطايا الكارثية داخل الإعلام الرياضي

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بصفة خاصة وضع ضوابط حاسمة وصارمة لكل ما يتعلق بملف الإعلام الرياضي خاصة بعد اعتراف كبار خبراء الإعلام والصحافة بوجود تجاوزات كبيرة وأنه لا بد من التصدى لهذه التجاوزات خاصة أن بعضها يؤدى الى وجود احتقان شديد بين مشجعى الأندية الرياضية.

إيجاد حلول عاجلة لملف الإعلام الرياضي



وتساءل "زين الدين" فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلا: منذ عشرات السنين ونحن نتحدث عن تجاوزات الإعلام الرياضى ونطالب بإيجاد حلول عاجلة لهذا الملف ولكن الحكومة لا تتحرك ؟ ولماذا لايتم تكليف لجنة وزارية على أن ينضم اليها خبراء الاعلام الرياضى لوضع ميثاق شرف للاعلام الرياضى بمصر تلتزم به جميع المؤسسات الاعلامية والصحفية العاملة فى المجال الرياضى.



وحذر النائب محمد عبد الله زين الدين استمرار حالة التسيب فى الاعلام الرياضى وعدم حيادية كبار النقاد والمعلقين الرياضيين عند تناولهم لملف تحليل مباريات كرة القدم من خلال انجازهم الواضح والفج للأندية التى يشجعونها مطالبا بالرقابة الحقيقية على مثل هذه الاخطاء الكارثية

كما حذر النائب محمد عبد الله زين الدين من الانتشار الرهيب للاعلام الرياضى عبر منصات السوشيال ميديا، مؤكدا أن هناك أخطاء كارثية وصلت الى حد القذف والسب المباشر فيما بين مستولى الرياضة واصبحت السوشيال ميديا الرياضية هى واحدة من أهم وسائل الاعلام الرياضى انتشاراً رغم الاخطاء الكارثية التي يرتكبها من يستخدمون منابر السوشيال ميديا فى المجال الرياضى