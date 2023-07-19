وفاة 34 شخصًا وإصابة 12 إثر اصطدام حافلة ركاب بسيارة معبأة بالوقود في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية "الدفاع المدني"، أن حادث مرورى وقع فى ولاية تامنراست بجنوب البلاد، اليوم الأربعاء، أودى بحياة 34 شخصاً وإصابة 12 آخرين.

وأضافت فى بيان أن الحادث وقع بعد اصطدام حافلة لنقل المسافرين مع سيارة، وتبعه حريق.

وحسب سكاى نيوز، وقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة معبأة بالوقود.

وقالت وسائل الإعلام الجزائرية إن الحادث المروع وقع فجر اليوم الأربعاء، ونجم عنه حريق، وذلك على الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول في بلدية تمنراست.

وأشارت إلى أن الضحايا احترقوا جراء الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.