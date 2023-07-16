الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر تشارك في أعمال الاجتماع التنسيقي الأفريقي بنيروبي

الجزائر
الجزائر

 

يشارك وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، اليوم الأحد بالعاصمة الكينية نيروبي، بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع التنسيق نصف السنوي بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

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تبون يؤكد تطابق وجهات النظر مع البرتغال في القضايا الإقليمية والدولية

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تبون: الجزائر تستضيف اجتماعا لدول عدم الانحياز

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية  في بيان  أن الوزير سيجدد، خلال هذا الاجتماع، حرص الجزائر على الاندماج السياسي والاقتصادي الفعلي في القارة الأفريقية.

 

كما سينقل الوزير الجزائري، بحسب البيان، التزام بلاده بالإسهام في توفير الظروف الملائمة لتجسيد الأجندة التنموية 2063، ومن بينها التكريس الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتحرير اقتصادها.

 

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