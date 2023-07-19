تشيلسي يتلقى ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم الجديد

تلقى فريق تشيلسي الإنجليزي ضربة قوية، في الخطوط الدفاعية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد إصابة أحد لاعبيه في الرباط الصليبي.

ذكرت صحيفة فوتبول لندن أن مدافع تشيلسي، ويسلي فوفانا أصيب بتمزق في الرباط الصليبي، وهو ما شكل ضربة قوية للفريق.

وأشار مصدر أن فوفانا سيغيب عن النادي اللندني، حتى بداية عام 2024، قبل أن يؤكد النادي في بيان رسمي صحة التقارير.

فوفانا

وذكر بيان تشيلسي أن ويسلي فوفانا، خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي للركبة وأنه سيبدأ لاحقًا مرحلة إعادة تأهيل.

يسعى نادي تشيلسي في ظل غياب فوفانا الطويل، إلى التعاقد مع مدافع جديد، من أجل دعم خط دفاع الفريق خلال الموسم الجديد.

وأكد أن النادي لن ينفق أي مبلغ، ما لم يجد الخيار المناسب بعد حصوله على الضوء الأخضر من بوكيتينو.

بوكيتينو

انضم فوفانا صاحب الـ 22 عامًا إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليستر سيتي ، ومنذ ذلك الحين شارك في 22 مباراة سجل خلالها هدفين ولم يقدم أي تمريرات حاسمة.

ويسعى النادي اللندني في العودة إلى الطريق الصحيح، بعد موسم كارثي في جميع البطولات المحلية والأوروبية، حيث فشل البلوز في التأهل لبطولة أوربية، فضلا عن خروجه بدون ألقاب.

وتخلص النادي من عدة أسماء بارزة بسبب الرواتب المرتفعة، مع جلب صفقات الشباب، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لاستعادة رغبته في العودة مرة أخرى إلى منصات التتويج.